(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: os aspectos relacionados à família e seu ambiente doméstico estarão hoje sob aura de harmonia com facilidade de entendimento. Interesses: período de estabilidade com o trabalho, seus planos e com suas finanças bem influenciadas. Vida íntima: o quadro do dia recomenda moderação.

Quinta-feira