(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: uma forte posição em seu signo o fará agir de forma rigorosa e exigente nos assuntos pendentes com amigos. Interesses: você terá um dia dominado por um forte aspecto que, no entanto, lhe exigirá maiores prudência e cuidado com seus compromissos. Vida íntima: sentimentos contidos.