(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: procure agora ficar mais atento a sua forma de agir com pessoas próximas, evitando decisões radicais e as críticas impensadas sobre a forma com que elas se comportam. Interesses: dia equilibrado na lida com dinheiro e com os novos compromissos. Vida íntima: emoções sob controle.

Tags:

sábado