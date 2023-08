(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: posição que valoriza seu trato com pessoas próximas em dia de entendimento nos assuntos ou atividade em público. Interesses: momento de afirmação pelo apoio de pessoa mais experiente nas tarefas e pendências do trabalho. Sorte em jogos. Vida íntima: evite as críticas impensadas.

