(23 de agosto a 22 de setembro) - A semana: momento que deve se mostrar mais positivo com novo caminho e amizades que irão compensá-lo. Interesses: você terá dias significativos em quadro de resultados surpreendentes que alterarão os seus planos financeiros com novas obrigações de trabalho. Vida íntima: alegria com íntimos.

