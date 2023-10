(23 de agosto a 22 de setembro) - A semana: você terá dias que o revelarão mais ligado às lembranças e envolto no clima de saudade e apego ao passado. Interesses: compensações com mais vantagem na lida com dinheiro em um período de forte tensão e exigências da sua rotina com o trabalho. Vida íntima: intimidade valorizada.