(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: você agora será beneficiado pelas ações de pessoa próxima em momento em que seus atos gerarão quadro de retribuição e acerto com novos planos. Interesses: dia de agir com maior cautela com seu dinheiro e nos compromissos de trabalho. Vida íntima: boa solução de pendência íntima.