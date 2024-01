(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: com boa influência por forte sextil em seu signo você terá quadro muito benéfico para suas iniciativas em fim de semana no qual você poderá contar com pessoa que lhe dará apoio e ajuda. Interesses: bom momento nas finanças e negócios. Vida íntima: surpresa com gestos de carinho.

