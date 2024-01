(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: no passar das horas os elementos trarão indicação mais favorável o que mostra que todas as suas ações seguirão hoje caminho do acerto e senso de justiça. Interesses: hoje você deverá procurar maiores atenção e cuidado com as obrigações de trabalho. Vida íntima: quadro positivo.

Janeiro 2023