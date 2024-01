(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: há hoje boa influência da Lua em seu signo e isso lhe dará grande vantagem em sua rotina, com aura de completa satisfação no trato pessoal e em assuntos sociais. Interesses: quadro de positividade com dinheiro em momento de estabilidade. Vida íntima: alegria e emoções expostas.