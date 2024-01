(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: a Lua em seu signo o verá envolvido em assuntos de importância pessoal e com bons reflexos nas relações sociais. Interesses: momento que mostra bons e novos caminhos para as finanças em quadro de mudança com crescente vantagem em seu trabalho. Vida íntima: dia de fortes emoções.