(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: você terá, ao longo deste sábado, boa oportunidade para se realizar na intimidade da vivência com amigos e as pessoas mais próximas. Interesses: com todo este bom quadro há uma aura de retribuição e apoio que deve ser aproveitada. Vida íntima: atitude receptiva dos mais íntimos.

Tags:

sábado