(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: os elementos para hoje em seu signo lhe darão boa possibilidade de superação de problemas. Mas, evite se isolar e partilhe as suas opiniões com os mais próximos. Interesses: quadro benéfico com assuntos profissionais. Inquietação ligada a dinheiro Vida íntima: mostre sentimentos.