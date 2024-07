(23 de agosto a 22 de setembro) - A semana: dias marcados por favorecimento com aspectos que ampliam e destacam sua determinação, senso prático e habilidade. Interesses: no campo financeiro, o momento é de conter gastos. No trabalho, dias de influência benéfica para os seus novos planos. Vida íntima: harmonia com íntimos.

Tags:

Domingo | Junho 2024