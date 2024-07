(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: o fim de semana se mostrará propício à revisão das suas decisões na lida em família e no trato com amigos. Momento de ânimo conciliador. Interesses: um quadro de preocupação pode motivá-lo negativamente. Vida íntima: você hoje mostrará maior sensibilidade com as opiniões alheias.

Tags:

sábado