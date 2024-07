(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: momento complicado no trato pessoal em razão de pequenos desentendimentos envolvendo problemas pessoais. Interesses: seja mais otimista e seguro para superar dificuldades com dinheiro. Hoje estarão bem postas suas atividades de trabalho. Vida íntima: surpresa com atos alheios.