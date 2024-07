(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: ainda sob influência da Lua, suas iniciativas mostrarão acertada forma de agir com as pessoas próximas. Equilíbrio emocional. Interesses: procure se mostrar mais flexível e tolerante na lida com acordo ou contrato. Vida íntima: seja conciliador nas decisões e convivência íntima.

Tags:

Quinta-feira