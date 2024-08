(23 de agosto a 22 de setembro) - A semana: você terá um período no qual agindo equilibradamente e com moderação terá boa solução para os problemas com a família. Interesses: evite se deixar levar por excessos nos gastos e dívidas. Dias de acontecimentos que gerarão prestígio no trabalho. Vida íntima: emoções sob controle.

