(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: ao longo do fim de semana não reaja de forma brusca ou impensada ao tratar com as pessoas mais próximas. Interesses: hoje você estará muito sensível à crítica e avaliações depreciativas em seu ambiente próximo. Dia positivo nas finanças. Vida íntima: procure evitar confidências.

sábado