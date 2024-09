(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: a Lua gerará em seu signo um quadro muito favorável que irá compensar dia que o verá ansioso com as opiniões alheias. Interesses: satisfação que se acentua em seus atos e planos com as tarefas do trabalho. Vida íntima: procure exercitar paciência e tolerância. Emoções expostas.