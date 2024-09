(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: você hoje vivenciará um quadro de maior otimismo e confiança com as suas decisões envolvendo pessoas próximas. Interesses: momento de preocupação com as finanças. Mas, bom quadro revelará novidades com bom desempenho no trabalho. Vida íntima: alteração de planos na lida íntima.

Quinta-feira