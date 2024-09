(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: neste período, amigos estarão agindo e trazendo novidades. Já, no trato em família, sua forma de agir lhe trará alguma preocupação e dúvidas o que poderá afetar o seu humor. Interesses: quadro que pede cuidado no trato com dinheiro. Vida íntima: insatisfação com pessoa próxima.