(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: momento de boa influência sobre a sua lida com contratos, acordos e compromissos. Mas, procure o diálogo. Interesses: no campo material, aja de forma equilibrada com demandas das finanças e os encargos de trabalho. Vida íntima: ouça opiniões e conselho em suas relações afetivas.