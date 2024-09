(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: evite hoje as discussões e polêmicas sem sentido com os que lhe são mais próximos. Interesses: sua intuição e o raciocínio rápido trarão acerto de questões financeiras em dia de boa posição por vantagens no trabalho. Vida íntima: com íntimos, procure o diálogo e aceite conselho.