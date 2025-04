(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: todos os seus atos hoje expressarão ânimo criativo e busca por ordem, detalhe e seletividade. Interesses: aja com maiores cuidado e atenção na lida com dinheiro e faça da prudência uma norma de conduta. Controle suas atitudes com o trabalho. Vida íntima: tendência ao negativismo.