(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: apesar do quadro do dia, começam a se alterar de forma benéfica as influências sobre a sua vida pessoal e, agora, bom trânsito vai fazê-lo agir com vigor para alcançar objetivos. Interesses: bom momento para lidar com dinheiro, valores e dívida. Vida íntima: mudanças positivas.