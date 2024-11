(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: com bom aspecto em seu signo os fatos o motivarão na lida com seus novos planos em família. Intuição muito desenvolvida. Interesses: não se precipite e pense bem antes de agir evitando a instabilidade que pode afetar os seus julgamentos no trabalho. Vida íntima: harmonia e afeto.