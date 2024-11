(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: em momento de boa indicação para relacionamentos pessoais evite a preocupação com a opinião de outras pessoas o que não o levará a encontrar as próprias soluções para pendências. Interesses: quadro de estabilidade material. Vida íntima: tolerância ampliada no trato com íntimos.

sábado