(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: procure hoje, no trato pessoal, ações mais equilibradas e pensadas. Interesses: você mostrará hoje ânimo criativo e ânsia por mudança na lida do cotidiano e em negócio que envolva sua rotina de trabalho. Vida íntima: quadro de muitas mudanças no seu trato íntimo. Demonstre afeto.

