(23 de agosto a 22 de setembro) - A semana: dias de acerto com mudança de atividades em fase de indicações que pedem cuidado com sua saúde. Interesses: agora prevalecem vantagens profissionais e valorização para seu trabalho com um bom desempenho nos negócios. Vida íntima: procure se motivar para a rotina na lida íntima.

Tags:

Domingo