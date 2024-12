(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: quadro que revela forte senso prático a dominar suas ações e pensamentos. Interesses: um comportamento de indiferença diante de situação difícil com o trabalho e com dinheiro poderá lhe trazer preocupação e insegurança. Vida íntima: novidades e compensação com as suas relações.