(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: fim de semana marcado pela possibilidade do exercício de sua força de vontade com uso acertado de suas acuidade mental e intuição. Interesses: novas opções se abrirão para o trato com assunto envolvendo dinheiro. Vida íntima: o dia sugere ações mais firmes, porém conciliadoras.

