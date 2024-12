(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: quadro de muita satisfação com o trânsito lunar a bem influenciá-lo nas relações e contatos pessoais. Interesses: este será um dia que lhe trará de forma compensadora novidade com boa surpresa com as suas finanças. Vida íntima: sua sensibilidade apontará caminho de muita alegria.