(23 de agosto a 22 de setembro) - A semana: dias de meditação e avaliação de rumos da rotina com definição dos seus planos pessoais. Momento favorável para assuntos com bens e guardados. Interesses: fase compensadora e importante por decisões passadas no trabalho. Vida íntima e sentimentos: seja mais conciliador e afável.

