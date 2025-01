(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: benéficas influências hoje atuarão sobre seus interesses sociais e assuntos públicos. Interesses: com quadro de vantagens crescentes no trato com patrimônio e bens, decisões acertadas trarão compensações. Vida íntima e sentimentos: alegria e boa relação com pessoas mais íntimas.

Quinta-feira