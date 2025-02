(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: hoje pode ocorrer mudança que irá afetar de forma intensa seus relacionamentos pessoais. Interesses: quadro que mostra surpresas com a oposição e dificuldades no trato financeiro. Habilidade na lida do trabalho. Vida íntima e sentimentos: atitude de íntimos poderá surpreendê-lo.