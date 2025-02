(23 de agosto a 22 de setembro) - A semana: compensação com suas relações pessoais e nos novos assuntos sociais. Interesses: quadro que mostra ligeira debilidade em alguns dias. Isso, no entanto, não deve preocupá-lo, pois haverá inovação e nova opção de ganho. Vida íntima e sentimentos: seja realista com os mais íntimos.

