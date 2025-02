(23 de agosto a 22 de setembro) - A semana: momento de equilíbrio nas situações inesperadas e imprevistas onde você se beneficiará da aura de vantagem que o acompanha em todo este período. Interesses: fase de preocupação com as finanças ou dívidas. Relações contidas no trabalho. Vida íntima e sentimentos: retribua carinho.

Tags:

Domingo