(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: procure se mostrar mais dado e afável no trato pessoal, pois hoje há posição que o afetará sobremaneira. Interesses: dia de forte influência com posição muito favorável em relação aos assuntos materiais. Vida íntima e sentimentos: na lida íntima evite as discussões ou polêmicas.

Quinta-feira