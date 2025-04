(23 de agosto a 22 de setembro) - A semana: quadro que revela lida social motivada e movimentada. Há indicação de favorecimento no trato com o público. Interesses: dias de vantagens em quadro financeiro beneficiado pelo acerto com as tarefas e os novos encargos de trabalho. Vida íntima e sentimentos: controle suas emoções.

Tags:

Domingo