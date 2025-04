(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: momento que aponta alegria no campo pessoal e o fará se comportar de forma muito ativa. Interesses: você poderá empreender novos planos no trabalho e arriscar mudanças com sua rotina. Vida íntima e sentimentos: o dia lhe trará lida íntima bem posicionada com afável convivência.