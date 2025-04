(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: com apoio de pessoa experiente, você poderá se sentir mais seguro e confiante em seu modo de agir. Interesses: quadro positivo para sua relação com dinheiro. Trabalho bem posto. Vida íntima e sentimentos: procure se mostrar mais afável nas demandas intimas. Mas, aja com cuidado.