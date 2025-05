(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: este sábado lhe trará boa posição para a defesa e para a mudança de rumos na rotina pessoal. Interesses: procure ser mais cuidadoso com gastos, apesar do quadro favorável nas finanças e habilidade no controle das suas atitudes. Vida íntima e sentimentos: harmonia na intimidade.

