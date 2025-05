(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: você terá um dia de melancolia por fazê-lo mais ligado a lembranças e envolto em clima de saudade. Interesses: bom aspecto mostra compensação com vantagem na lida com seu dinheiro. Dia de exigências crescentes no trabalho. Vida íntima e sentimentos: carência de maior entusiasmo.