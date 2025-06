(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: momento benéfico, desde que você dê aos seus atos uma forma mais firme. Interesses: quadro que trará influência benéfica para as finanças e vantagens com negócios do comércio. Finanças protegidas. Vida íntima e sentimentos: dê maior atenção às carências dos que lhe são íntimos.

Quinta-feira