(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: a Lua em seu signo lhe dará boa posição para tratar dos assuntos que exijam minúcia e criatividade. Neste momento as novas questões com a família poderão trazer satisfação. Interesses: compromissos atendidos. Vida íntima e sentimentos: otimismo e sensibilidade com suas relações.