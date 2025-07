(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: com o bom quadro das influências que envolvem os trânsitos para hoje surgirão novos rumos para sua rotina. Interesses: quadro de vantagens com o seu trabalho, campo no qual estarão bem condicionados seus novos planos e iniciativas. Vida íntima e sentimentos: emoções bem contidas.