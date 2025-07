(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: uma boa posição em seu signo afetará suas emoções e tudo o que estiver ligado aos planos pessoais. Interesses: quadro que mostra acontecimentos positivos com as finanças e compromissos. No trabalho, atente às suas obrigações. Vida íntima e sentimentos: equilíbrio na intimidade.