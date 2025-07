(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: aja com ânimo mais conciliador na busca por entendimento com as pessoas próximas. Interesses: quadro positivo em relação a sua rotina e na negociação de novos planos com o trabalho. Boa condução dos seus assuntos financeiros. Vida íntima e sentimentos: romantismo e sensualidade.