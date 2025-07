(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: hoje, graças a decisões passadas, você se beneficiará de boa posição com novidades e apoio. Interesses: suas ações, agora mais seguras, trarão mudanças com as quais você não contava no trabalho. Valorize suas decisões. Vida íntima e sentimentos: satisfação com atitude de íntimo.